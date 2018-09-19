Спортсменка из Чебоксар стала чемпионкой мира по художественной гимнастике

СЕГОДНЯ 15:50 2018-09-19T15:50:56+03:00

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На днях с чемпионата мира, который проходил в Болгарии, в Чебоксары вернулась 18-летняя Евгения Ливанова. Девушка привезла домой не только «золото» за групповые упражнения, но и серебрянную медаль в упражнении с тремя мячами и двумя скакалками.

Гимнастикой Евгения занимаетася уже на протяжении 14 лет. Ее первым наставников в четырехлетнем возрасте стала главный тренер сборной команды Чувашии по художественной гимнастике Ирина Штайнер. С 12 лет чемпионка мира учиться на отделении художественной гимнастики в Нижегородском училище олимпийского резерва.

Отметим, что год назад в составе сборной России Евгения также стала чемпионкой мира в командном многоборье.

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