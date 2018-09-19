2018-09-19T14:32:01+03:00
Происшествия

В Чувашии депутат, взявший деньги за несуществующую в селе дорогу, отделался условным сроком

Он присвоил свыше 970 тысяч рублей бюджетных средств
Олег ЛУГОВОЙ
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Данное решение суда еще не вступил в законную силу.Данное решение суда еще не вступил в законную силу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Депутат Чебоксарского городского собрания, он же учредитель коммерческой фирмы, был признан виновным в крупном мошенничестве.

Еще в 2015 году компания осужденного заключила муниципальный контракт с Большешатьминским сельским поселением Красноармейского района. Его предметом стало строительство дороги длинною около 1,7 километра в деревне Кошки.

После подписания этого соглашения не прошло и двух недель, как депутат заявился к главе поселения с фиктивными документами, в которых было указано, что дорога сделана. Хотя это было не так. Введенная в заблуждение чиновница все подписала. В итоге на счет фирмы депутата поступили более 970 тысяч бюджетных рублей, которые тот потом похитил.

Лишь только после прокурорской проверки компания все же построила обещанную дорогу.

- В итоге депутата приговорили к 3 годам лишения свободы условно. Данное решение суда еще не вступил в законную силу, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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