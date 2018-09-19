В Татарстане прокуратура заблокировала сайт по продаже леопардов
В Татарстане в рамках решения суда заблокировали сайт, на котором продовались настоящие леопарды. Об этом 19 сентября в ходе совещания сообщил природоохранный прокурор Альберт Хабиров.
Известно, что продавцом хищников выступило физическое лицо, которое не предоставляло никакой информации о законности торговли редкими животными. Сколько было продавно особей и действительно ли они имелись у продавца - пока остается вопросом.
Отметим, что определенные виды леопардов занесены в Красную книгу России.
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