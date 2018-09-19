"Богатые" пенсионеры Татарстана лишаться льгот на проезд
Пенсионеры Татарстана, чей месячный доход превышает 25 тысяч рублей лишаться компенсаций на проезд в общественном транспорте. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра республики Алексея Песошина было опубликовано 19 сентября. Действовать оно начнет уже 1 января 2019 года.
Что касается пожилых людей, которые получают менее 20 тысяч рублей в месяц, то они все еще могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату на проезд в размере 486 рублей. А для тех, кто получает от 20,1 до 25 тысяч, эта сумма составит 180 рублей.
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