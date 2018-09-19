В Чувашии при пожаре в частном доме погибли пенсионер и его внук

СЕГОДНЯ 12:55 2018-09-19T12:55:18+03:00

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Накануне поздно вечером в деревне Полевые Хачики Моргаушского района загорелся одноэтажный бревенчатый дом, который в итоге выгорел практически полностью. После того как удалось потушить этот пожар, внутри были обнаружены останки тел 64-летнего хозяина и его 21-летнего внука. По данному факту сейчас проводится доследственная проверка.

- По предварительным данным, люди погибли в результате отравления угарным газом. Следствие проверяет различные версии возникновения пожара, в том числе вследствие неисправности электропроводки. В этих целях назначены необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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