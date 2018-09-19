В Казани гендиректора УК, которая отключила свет ветерану, уволили

СЕГОДНЯ 12:43 2018-09-19T12:43:25+03:00

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В то время как у некоторых более состоятельных людей долги за коммуналку могут превышать и 100 тысяч рублей, управляющая компания (УК) Авиастроительного района решила крепко взяться именно за 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны Юрий Величко. И это при том, что по мнению УК его долг составил всего 45 тысяч рублей.

- По счетам все плачу буквально, как я это понимаю, - заверяет ветеран.

Но его скрупулезно собранные расчетки с пенями и расчеты не совпадают с претензиями коммунальщиков. Мало того, УК решила еще на старика напустить коллекторов. В итоге, по словам Юрия Величко, были угрозы и отключение света аж на 10 дней.

Итог борьбы бесстрашного ветерана с коллекторами – увольнение гендиректора управляющей компании, а также проведение проверок на всех уровнях.

Кроме того, к нему в дом №10 на улице Лядова, где он живет уже 43 года, с извинениями приехал глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Тимур Алибаев. Он сообщил, что долги ветерана за ЖКХ оплачены.