В Казани УК, которая натравила на ветерана коллекторов, проверят судебные приставы

СЕГОДНЯ 13:56 2018-09-19T13:56:13+03:00

Управляющая компания в течение месяца требовала у ветерана Великой Отечественной войны 45 тысяч рублей Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Сейчас у 91-летнего фронтовика Юрия Величко списали 45 тысяч рублей долга за коммуналку

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Стали известны новые подробности истории с противостоянием казанского ветерана Великой Отечественной войны и управляющей компании (УК). Действиями компании заинтересовались не только в прокуратуре. Как стало известно «КП - Казань» свою проверку в отношении УК проведут и судебные приставы.

Напомним, на Юрия Величко УК повесила долг в 45 тысяч рублей за коммуналку. В квартире ветерана, в которой он прожил 43 года, отключали свет, а также на него натравили коллекторов с угрозами.

В итоге ветеран снова победил, правда, в уже другой войне. Стойкому 91-летнему фронтовику Юрия Величко местные власти списали долг и вручили коньяк, а гендиректора той самой УК уволили.

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