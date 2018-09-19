20 сентября в пяти районах Казани отключат электричество

СЕГОДНЯ 12:19 2018-09-19T12:19:57+03:00

Отключения пройдут и в частном секторе. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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С 9.00 до 17.00 обесточат Авиастроительный район: ул.1-я Армавирская, ул.2-я Армавирская, 1-10а, 10б, ул.Айдарова, 18, 20, 22, 24 (а также в частном секторе по: ул.Айдарова, 20-45), ул.Бавлинская, 1-11, 2-10, ул.Гомельская, 10-34, 2-25, ул.Донецкая, 39-69, 26-42, ул.Ишимская, 1-35, 2-30, ул.Карагандинская, 58-90, 55-107, ул.Мариупольская, 45-73, 48-72, ул.Центрально-Мариупольская.

С 10.00 до 14.00 свет отключат в Вахитовском районе: ул.Большая Красная, 1, 3, 5.

С 8.30 до 17.00 в Кировском районе: ул.Баженова, 2, 4, 7, ул.Герцена, 50, 54, 55, 56, 58, ул.Гончарова, 2-18, ул.Ильича, 29, 31, ул.Калугинская, 1, 3, 5, ул.Кольцова, 1-19, ул.Тургенева, 3-19, ул.Энгельса, 46, 51, 49, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 47, 43, 41, 37.

С 9.00 до 17.00 свет пропадет в Приволжском районе: пр.Победы, 34, 38, 40, 42, ул.Фучика, 49, 51, 53, а также в поселке Матур по пр.Победы и улице Урманлы.

С 9.00 до 17.00 отключат поселок Привольный Советского района по улицам: Айлы, Каратау, Липецкая, Уракчи, Усердная.