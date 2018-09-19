С начала 2018 года в Татарстане 96% молодоженов подали заявление в ЗАГС через Интернет

СЕГОДНЯ 13:26 2018-09-19T13:26:35+03:00

Всего же зарегистрировать брак за 8 месяцев текущего года решилось 16 тысяч пар

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С начала этого года в Татарстане соединились узами брака 16 тысяч пар. Интересно, что соответствующее электронное заявление, то есть через Интернет, в ЗАГС из них подало 96%.

Чаще всего онлайн-заявления подают в крупных городах. Так в Казани, например, этот показатель стопроцентный.

Всего же в органы ЗАГС республики за 8 месяцев 2018 года было подано 169 тысяч обращений. Среди них регистрации рождения, установления отцовства, заключения и расторжения браков, смены имен и фамилий. Не выходя из дому, воспользовавшись компьютером или телефоном, заявления через Интернет отправили 79% обратившихся. Сообщает министерство информатизации и связи Татарстана.

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