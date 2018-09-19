В Татарстане районный прокурор объявил войну самоубийствам

СЕГОДНЯ 11:53 2018-09-19T11:53:08+03:00

Для начала он срочно приступил к проверке. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В социальной сети появилось высказывание прокурора Кукморского района Татарстана Ришата Шакирова. Он подсчитал, что средний показатель суицидов в России на 50 тысяч человек составляет восемь погибших, а в его подконтрольном районе эти цифры в 3 раза выше. На 50 тысяч жителей в Кукморском районе зарегистрировано 25 самоубийств.

- Такое чувство, что идет превентивная война, - пишет Ришат Шакиров. - Срочно приступаю к проверке. Нужны анализ и принятие адекватных мер.

Ришат Шакиров известен в Татарстане, как продвинутый прокурор. Он первым организовал в республике прием посетителей в он-лайн режиме через скайп.

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