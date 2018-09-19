2018-09-19T11:53:08+03:00
Общество

В Татарстане районный прокурор объявил войну самоубийствам

Ришат Шакиров озабочен количеством суицидов в Кукморском районе республики
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Для начала он срочно приступил к проверке.Для начала он срочно приступил к проверке.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В социальной сети появилось высказывание прокурора Кукморского района Татарстана Ришата Шакирова. Он подсчитал, что средний показатель суицидов в России на 50 тысяч человек составляет восемь погибших, а в его подконтрольном районе эти цифры в 3 раза выше. На 50 тысяч жителей в Кукморском районе зарегистрировано 25 самоубийств.

- Такое чувство, что идет превентивная война, - пишет Ришат Шакиров. - Срочно приступаю к проверке. Нужны анализ и принятие адекватных мер.

Ришат Шакиров известен в Татарстане, как продвинутый прокурор. Он первым организовал в республике прием посетителей в он-лайн режиме через скайп.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24