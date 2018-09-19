В Казани на "зебре" сбили велосипедиста
Авария произошла 18 сентября в 17.45 на улице Сафиуллина в Приволжском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 47-летняя женщина-водитель иномарки "Киа Рио" грубо нарушила правила дорожного движения - при повороте направо она не пропустили на "зебре" 21-летнего велосипедиста.
Но тот и сам нарушил правила - решил пересечь переход, не слезая с велосипеда, и на "красный" сигнал светофора.
- В результате аварии молодой человек получил множественные травмы и доставлен в больницу, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани.
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