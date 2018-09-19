В Казани на "зебре" сбили велосипедиста

СЕГОДНЯ 11:44 2018-09-19T11:45:16+03:00

Он получил множественные травмы и доставлен в больницу. Фото: Олег УКЛАДОВ

Молодой человек также нарушил правила дорожного движения

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Авария произошла 18 сентября в 17.45 на улице Сафиуллина в Приволжском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 47-летняя женщина-водитель иномарки "Киа Рио" грубо нарушила правила дорожного движения - при повороте направо она не пропустили на "зебре" 21-летнего велосипедиста.

Но тот и сам нарушил правила - решил пересечь переход, не слезая с велосипеда, и на "красный" сигнал светофора.

- В результате аварии молодой человек получил множественные травмы и доставлен в больницу, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани.

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