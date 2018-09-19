Проект мусоросжигательного завода под Казанью получил одобрение экологов

СЕГОДНЯ 11:27 2018-09-19T11:27:47+03:00

Проект должен еще пройти и государственные экспертизы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

Компания АГК-2, которая намерена построить под Казанью мусоросжигательный завод, получила одобрение проекта.

Свое положительное заключение после проведения экспертизы выдала межрегиональная общественная организация «Центр общественной экологической экспертизы».

Но это еще не повод давать отмашку строителям мусоросжигательного завода. Проект должен еще пройти и государственные экспертизы.

Также напомним, что 14 сентября Верховный суд Татарстана, рассмотрев коллективный иск 109 жителей поселка Осиново, которые против строительства рядом с ними мусоросжигательного завода, частично удовлетворил его.

Речь идет о непризнании положений территориальной схемы обращения с отходами, касающиеся мусоросжигательного завода и предстоящего строительства полигона золо-шлаковых отходов.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»