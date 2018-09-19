Спасатели Марий Эл вывели из леса женщину, заблудившуюся при сборе клюквы
Тревожный звонок поступил спасателем республики в 19.15 во вторник, 19 сентября. Оказалось, что 30-летняя жительница деревни Озерки отправилась собирать клюкву и пропала. Самостоятельные розыски не помогли, и родственники вызвали спасателей.
В тайгу к деревне Красное Иваново в Горномарийском районе выдвинулись спасатели Марийской аварийно-спасательной службы из Козьмодемьянского отряда.
К поисковым работам были привлечены два полицейских, кинолог, родственник женщины. Женщину нашли в 22.40. В медицинской помощи она не нуждалась, сообщили в Марийской аварийно-спасательной службе.
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