Спасатели Марий Эл вывели из леса женщину, заблудившуюся при сборе клюквы

СЕГОДНЯ 10:43 2018-09-19T10:43:49+03:00

Во время сбора клюквы пропала девушка Фото: Из материалов пресс-службы

Она плутала по тайге несколько часов

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Тревожный звонок поступил спасателем республики в 19.15 во вторник, 19 сентября. Оказалось, что 30-летняя жительница деревни Озерки отправилась собирать клюкву и пропала. Самостоятельные розыски не помогли, и родственники вызвали спасателей.

В тайгу к деревне Красное Иваново в Горномарийском районе выдвинулись спасатели Марийской аварийно-спасательной службы из Козьмодемьянского отряда.

К поисковым работам были привлечены два полицейских, кинолог, родственник женщины. Женщину нашли в 22.40. В медицинской помощи она не нуждалась, сообщили в Марийской аварийно-спасательной службе.

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