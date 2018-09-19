В Казани на "зебре" сбили студента

СЕГОДНЯ 09:46 2018-09-19T09:47:00+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 сентября в 8.00 на улице Бутлерова в Вахитовском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 34-летний водитель иномарки "Пежо 408" грубо нарушил правила дорожного движения: он не уступил дорогу 22-летнему студенту, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате наезда молодой человек получил травмы головы и ног, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.

За прошедшие сутки в городе Казани зарегистрировано 180 ДТП, из них семь происшествий с пострадавшими – три наезда на пешеходов, наезд на велосипедиста, два столкновения транспортных средств и наезд на препятствие. В результате ДТП один человек погиб и семь участников ДТП – три пешехода, велосипедист, пассажир и два водителя - получили различные травмы.

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