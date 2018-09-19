2018-09-19T09:23:49+03:00
Происшествия

В Татарстане "Лада" упала с обрыва в реку, погибли два человека

По данному факту проводится доследственная проверка
Лика ИСАЕВА
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Автомобиль доставали из воды при помощи спецтехникиАвтомобиль доставали из воды при помощи спецтехникиФото: соцсети
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Трагедия произошла вечером 17 сентября, в понедельник, на берегу реки Бурец в Кукморском районе республики. На полях возле реки паслось стадо коров, и три пастуха решили загнать его в гурт при помощи автомобиля. В какой-то момент легковушку с водителем и одним из мужчин упала с высокого берега в воду. Оставшийся на берегу третий пастух обнаружил "Калину" в воде в перевернутом состоянии.

Выбраться из салона мужчины не смогли. Они скончались на месте. Автомобиль при помощи тяжелой техники вытаскивали из воды при помощи спасателей.

- Тело одного из погибших вытащил свидетель, но второго уже не смог, - сообщили в МЧС Татарстана. - На место пибыли местные жители, которые вытащили тело второго погибшего.

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