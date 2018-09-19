В Татарстане "Лада" упала с обрыва в реку, погибли два человека
Трагедия произошла вечером 17 сентября, в понедельник, на берегу реки Бурец в Кукморском районе республики. На полях возле реки паслось стадо коров, и три пастуха решили загнать его в гурт при помощи автомобиля. В какой-то момент легковушку с водителем и одним из мужчин упала с высокого берега в воду. Оставшийся на берегу третий пастух обнаружил "Калину" в воде в перевернутом состоянии.
Выбраться из салона мужчины не смогли. Они скончались на месте. Автомобиль при помощи тяжелой техники вытаскивали из воды при помощи спасателей.
- Тело одного из погибших вытащил свидетель, но второго уже не смог, - сообщили в МЧС Татарстана. - На место пибыли местные жители, которые вытащили тело второго погибшего.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»