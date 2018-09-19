В Казани пройдет концерт Дельфина

СЕГОДНЯ 08:37 2018-09-19T08:38:15+03:00

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Музыкант выступит в столице Татарстана с презентацией нового альбома.

Для кого-то из поклонников Дельфина он станет переворотным, для кого-то — совершенно новой страницей в творчестве музыканта, а для кого-то абсолютной противоположностью всем прошлым релизам артиста.

Каким будет новое музыкальное полотно? Будет ли оно чувственно-личным, полным мыслей и эмоций, неоднозначных рифм и тонкой лирики?Или же Дельфин уместит в одну пластинку картину целого мира — с его добром и злом, любовью и ненавистью, красотой и грубой реальностью, облачив все это в драйвовые, взрывные ритмы и «острые» тексты? Мы узнаем это в свой час. И в свой день.