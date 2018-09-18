2018-09-18T19:40:07+03:00
Общество

Дачники Казани могут поделиться урожаем с детским хосписом

До 21 сентября все желающие могут принести овощи и фрукты больным детям
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: veretalan.ruФото: veretalan.ru
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Акция о сборе овощей и фруктов с дачных участков продлится до 21 сентября. Яблоки, груши, ягоды, кабачки и корнеплоды каждый казанец можете передать в один из четырех храмов города.

Помощь можно принести в церковные лавки храма преподобного Сергия Радонежского (улица Япеева, 2), храма Сошествия Святого Духа (улица Миннулина, 21), храма благоверного Александра Невского (улица Сахарова, 16б) и храма преподобного Сергия Радонежского (улица Краснококшайская, 101), сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Корнеплоды желательно очистить от земли и ботвы. Также можно передать фрукты и овощи, купленные в магазине или на рынке. Все продукты передадут детям, больным онкологией.

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