В Татарстане ищут пострадавших по делу депутата Казгордумы Рушании Бильгильдеевой

СЕГОДНЯ 19:04 2018-09-18T19:04:34+03:00

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Следственный комитет Татарстана ищет пострадавших клиентов ООО «Агентство Недвижимости «Пассаж», учредителем которого является депутат Казгордумы 52-летняя Рушания Бильгильдеева.

Она подозревается в мошенничестве на 7 миллионов рублей. По версии следствия, с 2013 по 2016 года Бильгильдеева взяла деньги от граждан за помощь в покупке земельных участков и проведение коммуникаций, но своих обещаний так и не выполнила.

- Гражданам, кто пострадал от действий руководства указанной организации, следует обращаться в четвертый отдел по расследованию особо важных дел по адресу: город Казань, улица Наки Исанбета, дом 57, либо в аппарат СУ СК России по Республике Татарстан по адресу: город Казань, улица Большая Красная, дом 39. Дополнительная информация по телефону: 8 (843) 221-73-67, - сообщают в следственном комитете Татарстана.

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