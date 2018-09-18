В школы Нижнекамска перестали пускать родителей, днем двери закрыты на ключ

СЕГОДНЯ 19:27 2018-09-18T19:27:41+03:00

Новое распоряжение получили учебные заведения после того как знакомый старшеклассницы пришел с букетом и угрозами

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С понедельника, 17 сентября, во все школы Нижнекамска пришло распоряжение, что в общеобразовательные учреждения в течение дня больше никто не может заходить кроме учеников и персонала школа.

Утром родители оставляют своих детей на крыльце, там же встречают после занятий. Зайти они могут только по особым причинам. Для этого заранее надо написать заявление на имя директора школы.

Новый указ вызвал неудобства, хотя за два дня не было ни одного недовольства со стороны родителей учеников.

К таким действиям пришлось прибегнуть после того как на прошлой неделе 42-летний житель Нижнекамска пришел в школу № 27 в пьяном состоянии и прошел в класс, где напугал учеников 9А класса, пригрозив им предметом похожим на пистолет.

Директор вызвал полицию - вечером мужчину нашли. Он оказался прежде не судим и не состоял на учете в психоневрологическом диспансере. После опроса его отпустили. Но в дневное время входные двери школы отныне будут закрыты на ключ.