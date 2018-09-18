В Набережных Челнах врачи сделали пенсионеру уникальную для Татарстана операцию

СЕГОДНЯ 18:28 2018-09-18T18:28:44+03:00

Процедура прошла успешно, пациент был выписан на амбулаторное долечивание и чувствует себя прекрасно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов поступил 83-летний мужчина. Пенсионер жаловался на боли в животе, в правом подреберье и на одышку при нагрузках.

Томограф показал у пациента наличие гигантской аневризмы брюшного отдела аорты. Учитывая возраст пациента и ранее перенесенную им операцию на легких, у больного был высокий риск открытого хирургического вмешательства.

Тогда врачи решили применит уникальную для Татарстана технологию. Они сделали небольшие надрезы и доставили в крупные сосуды специальные протезы, то есть в брюшную аорту и в почечную аорту, сохраняя при этом их работоспособность.

- Процедура прошла успешно, пациент был выписан на амбулаторное долечивание и чувствует себя прекрасно, - сообщили в Минздраве Татарстана.

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