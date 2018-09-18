2018-09-18T17:48:59+03:00
Происшествия

На территории Москвы и Казани полицейские нашли 12 тонн поддельного моторного масла

К розливу готовилось еще 17 тонн контрафакта
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России вместе с коллегами из Татарстана накрыли целую группу, которая занималась изготовлением поддельных моторных масел.

Они брали уже отработанное или отечественное и выдавали его за зарубежные марки. Разливали все это в Московской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело за незаконное использование средств индивидуализации товаров.

- На территории Москвы и Казани проведено более 30 обысков в офисах и складах, а также по местам жительства злоумышленников. Обнаружено и изъято более 17 тонн моторного масла, подготовленного для розлива, свыше 3 тысяч канистр, весом 12 тонн готовой продукции, документы. По предварительным подсчетам, правообладателям причинен ущерб на сумму свыше 80 миллионов рублей, - сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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