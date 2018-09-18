У отделов МВД по Тетюшскому и Буинскому районам Татарстана появились новые руководители

СЕГОДНЯ 17:34 2018-09-18T17:34:13+03:00

Личному составу их представил министр внутренних дел республики Артем Хохорин

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В этот вторник глава МВД Татарстана Артем Хохорин на рабочих совещаниях представил личному составу новых руководителей отделов полиции в Тетюшском и Буинском районах. Получилась некая рокировка.

Так, в первом случае ОМВД возглавил подполковник полиции Алексей Витин, который до этого занимал аналогичную должность в Буинском районе.

В последнем же начальником полиции стал подполковник Ренат Хасанов, возглавлявший ОМВД Тетюшского района.

Глава МВД Татарстана пожелал руководителям быстрее вникнуть в нюансы работы на местах и выразил надежду, что личный состав поддержит эти назначения.

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