2018-09-18T17:34:13+03:00
Общество

У отделов МВД по Тетюшскому и Буинскому районам Татарстана появились новые руководители

Личному составу их представил министр внутренних дел республики Артем Хохорин
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МВД РТФото: МВД РТ
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В этот вторник глава МВД Татарстана Артем Хохорин на рабочих совещаниях представил личному составу новых руководителей отделов полиции в Тетюшском и Буинском районах. Получилась некая рокировка.

Так, в первом случае ОМВД возглавил подполковник полиции Алексей Витин, который до этого занимал аналогичную должность в Буинском районе.

В последнем же начальником полиции стал подполковник Ренат Хасанов, возглавлявший ОМВД Тетюшского района.

Глава МВД Татарстана пожелал руководителям быстрее вникнуть в нюансы работы на местах и выразил надежду, что личный состав поддержит эти назначения.

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