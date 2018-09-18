2018-09-18T19:52:55+03:00
Общество

В Чебоксарах озеленят 17 придомых участков

Еще по 162 адресам будут проведены работы по выявлению и ликвидации нелегальных свалок
Алина ГАБДУЛИНА
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В 6 точках города проведут реконструкцию ранее озелененных территорийВ 6 точках города проведут реконструкцию ранее озелененных территорийФото: Тимур ХАНОВ
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До конца этой осени в Чебоксарах озеленят 17 дворов и проведут работы по выявлению и уборки мест захламления на территориях 162 домов и 13 мест отдыха.

В частности, озеленение пройдет по адресам: улица Павлова, 38; улица Иванова, 91; проспект 9-ой Пятилетки, 15/1; улица Гладкова, 24; улица Энгельса, 1, 1/1, 1/2 и 1/3; улица Дементьева, 19; улица Челомея, 3; проспект Тракторостроителей, 68 и 70; улица Асламаса, 2 и 4; улица Смирнова, 6 и 7; улица Базарная, 5 и 7; улица Тукташа, 7/8; бульвар Волкова 6; улица Байдула, 10; проспект Тракторостроителей, 25/1; бульвар Эгерский, 16/1; улица Дементьева, 4/1 и 4/2; улица Эльменя, 32.

Там в общей сложной посадят 150 деревьев и 2 200 кустарников.

В 6 точках города проведут реконструкцию ранее уже озелененных территорий. В этот список попали Детский парк на улице Франко, сквер у Низами, бульвар купца Ефремова, зеленая территория на площади Совхозная, Приволжский бульвар и проспект Тракторостроителей.

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