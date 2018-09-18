2018-09-18T16:49:42+03:00
Спорт

"Такая посещаемость для Казани – просто нонсенс": В Премьер-лиге обеспокоены слабым интересом к играм "Рубина"

В лиге рассчитывают, что интерес фанатов может вырасти в зависимости от результатов клуба
Владимир КРУПСКИЙ
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Полупустые трибуны "Казань Арены" на матчах "Рубина" явление частое.Полупустые трибуны "Казань Арены" на матчах "Рубина" явление частое.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Посещаемость домашних матчей "Рубина" уже давно стала серьезной темой для размышления. В последние годы "Казань Арена" редко заполняется хотябы на треть на матчах казанского клуба в Премьер-лиге.

Это обстоятельство не осталось в стороне от руководства лиги. Так, по мнению директора по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александра Мейтина, для столицы Татарстана такой низкий интерес к футболу, по меньшей мере, странное явление.

- Такая посещаемость для Казани – просто нонсенс. Это нас тревожит, мы постоянно это обсуждаем. Думаем, что в ближайшее время что-то изменится в лучшую сторону. Клуб это тоже понимает и готов работать. Перенос матча из-за хоккея? Если у "Рубина" есть какие-то просьбы, то мы стараемся их удовлетворять, но ничего подобного мы от них не получали. "Рубин" от игры к игре становится интереснее, думаю, это существенный фактор, который может повлиять на повышение посещаемости, - цитирует Мейтина Championat.com.

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