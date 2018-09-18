19 сентября в Казани будет дождливо и ветрено

СЕГОДНЯ 18:49 2018-09-18T18:49:24+03:00

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Погода в ближайшие сутки жителей Казани, мягко говоря, не порадует. Так, 19 сентября в столице Татарстана ожидаются дожди и усиление северо-западного ветра до 16 м/с. Температура воздуха ночью составит от 5 до 7 градусов тепла. Днем показатели на столбиках термометра не превысят 12 градусов выше нуля.

Примерно такая же погода прогнозируется и в целом на территории Татарстана. Так, утром и днем в республике местами ожидается сильный северо-западный ветер порывами 15-18 м/с. Ночью местами, а днем в большинстве районов, пройдет дождь.

Температура воздуха ночью составит от 4 до 9 градусов тепла. Днем воздух прогреется максимум до 19 градусов со знаком "плюс".

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