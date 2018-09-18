2018-09-18T18:11:54+03:00
Экономика

Театр имени Мусы Джалиля в Казани отремонтируют за 3,7 миллиона рублей

Также деньги будут потрачены на приобретение необходимого учреждению оборудования и инвентаря
Алина ГАБДУЛИНА
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На выходах с улиц Пушкина и Театральная восстановят имеющиеся памятники с частичной заменой гранитных цветников и пьедесталовНа выходах с улиц Пушкина и Театральная восстановят имеющиеся памятники с частичной заменой гранитных цветников и пьедесталов
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Из бюджета Татарстана готовы выделить 3,7 миллиона рублей на ремонтно-реставрационные работы в здании татарского государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля в Казани. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок

Деньги будут потрачены не только на системы связи, электроснабжения, отопления, вентиляции и внешний вид театра, но и на покупку необходимого учреждению оборудования и инвентаря.

Согласно техническому заданию, основанием для ремонта стало распоряжение кабинета министров Татарстана. Что касается самих работ, то в здании будет заменен паркет в зеркальном фойе и коридорах партера, ошлифован и покрыт лаком паркет в зрительном зале, на ярусах и в коридорах 3, 4 и 5 этажей. Помимо этого, будут отреставрированы кресла, ложи и ярусы с заменой обивки. Ковры и стены театра также приведут в надлежащий вид.

А на входах с улиц Пушкина и Театральная восстановят имеющиеся памятники с частичной заменой гранитных цветников и пьедесталов.

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