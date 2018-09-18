Осенняя онлайн-олимпиада по английскому языку Skyeng Super Cup пройдет при поддержке компании «Ростелеком»

СЕГОДНЯ 15:44 2018-09-18T15:44:21+03:00

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Началась регистрация участников новой онлайн-олимпиады по английскому языку Skyeng Super Cup Аutumn 2018, которая в очередной раз пройдет при поддержке компании «Ростелеком». Партнером олимпиады также традиционно выступает Институт международного образования Московского Педагогического Государственного Университета (ИМО МПГУ).

По прогнозу организаторов общее количество участников Skyeng Super Cup составит около 150 тыс. школьников. По 9 октября продлится так называемый тренировочный тур, а основные соревнования запланированы на период с 10 октября по 3 ноября 2018 года.

На этот раз впервые в олимпиаде могут принять школьники младших возрастов – со 2-го по 4-й классы. Для них были разработаны специальные задания, которые проверяют знание английского языка в формате компьютерной игры, что помогает детям вовлечься в соревнования и понять преимущества владения иностранным языком в современном мире.

Для учеников 5-8 классов Skyeng Super Cup также будет проводиться по-новому. Для участников созданы особые задания, которые научат детей необходимым навыкам XXI века: находить нестандартные решения, проявлять творческий потенциал, цифровое и дизайн-мышление. Помимо проверки скорости чтения, грамматики и аудирования, будут принципиально новые этапы: исследование, фокусировка и генерация идеи, решение проблемы. Оценить новые задания для 5-8 классов может любой желающий – пробный тур открыт для всех.

Для 9-11 классов олимпиада будет проходить в привычном формате, так как ее основная цель – помочь школьникам подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Задания для старшеклассников разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и состоят из четырех обязательных блоков: аудирование, чтение, грамматика и лексика.

- В этом сезоне мы постарались предложить школьникам всех возрастов то, что для них особенно актуально. Так для учеников 2-4 классов сделали игровой формат заданий, который доказывает, что учить английский можно весело. 5-8 класс – период, когда у детей происходит активное становление личности, когда важно показать, как важно мыслить шире и смелее. И наши новые задания помогают развивать навыки дизайн-мышления. А ученики 9-11 классов как всегда могут подготовиться к ОГЭ/ЕГЭ, также мы используем подходы международных экзаменов. Надеемся, что олимпиада поможет школьникам не только проверить уровень знаний, но и приобрести актуальные для их возраста навыки, – сказала руководитель образовательного проекта «Олимпиада» онлайн-школы Skyeng Дарья Афанасьева.

Участие в олимпиаде бесплатное. Победители смогут выиграть технику для обучения, книги, поездки в детские англоязычные лагеря. Все подробности об онлайн-олимпиаде Skyeng Super Cup Аutumn 2018 доступны на ее официальном сайте.

Онлайн-олимпиада Skyeng Super Cup проводится с 2017 года. За все время в ней приняло участие почти 350 000 школьников из 3 000 городов и населенных пунктов 60 стран мира.

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ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – 10,0 млн пользователей, из которых 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Количество абонентов мобильной связи «Ростелекома» превышает 1,0 млн.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

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Skyeng - крупнейшая в России онлайн-школа английского языка нового поколения. В 2017 году компания запустила проект Skyeng Junior – направление для обучения английскому языку школьников 5-11 классов.

Обучение в школе проходит на собственной образовательной платформе Vimbox, которая хранит весь образовательный контент, аудио- и видеофайлы. Платформа интегрирована с личным словарем и мобильным приложением. В ноябре 2017 года платформа Vimbox получила поддержку Агентства стратегических инициатив в рамках университета НТИ “20.35” и будет рекомендоваться АСИ для внедрения в школах.

В 2018 году онлайн-школа Skyeng привлекла инвестиции от фонда Baring Vostok и вошла в ТОП-20 крупнейших IT-компаний России по версии Forbes.

В Skyeng работают более 4700 высококвалифицированных преподавателей, проживающих в разных странах мира, от Австралии до стран Европы. Занятия в школе проводятся 24 часа в сутки 7 дней в неделю. С момента основания школой проведено более 2 700 000 уроков.