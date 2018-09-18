2018-09-18T15:32:20+03:00
Общество

29 сентября в Татарстане пройдет всероссийский фестиваль яиц «Скорлупино-2018»

Он должен был состоятся еще летом, но его перенесли из-за вспышек птичьего гриппа
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: vk.com/skorlupinoФото: vk.com/skorlupino
Изменить размер текста:

В селе Пестрецы Пестречинского района Татарстана этим летом должен был пройти уже третий по счету всероссийский фестиваль яиц «Скорлупино-2018». Вот только из-за окруживших республику очагов вспышек птичьего гриппа организаторам пришлось перенести событие, как никак в месте проведения фестиваля находится немало птицеводческих хозяйств.

Сообщалось, что сделано это на неопределенный срок. Теперь же, когда ситуация нормализовалась, дату «Скорлупино-2018» назвали. Фестиваль пройдет 29 сентября.

Согласно программе, его посетителей ожидает чемпионат по метанию яиц, сковородошные забеги, тематические конкурсы, мастер-классы, шоу танцующих поваров, дегустация яичного коктейля, а также аттракционы и народные забавы.

При этом фестиваль будет открыт костюмированным карнавал-парадом «Шоу белой Курицы».

Решили на «Скорлупино-2018» установить и новый гастрономический рекорд. На празднике приготовят «Жаркую Цыпочку по-пекински» на самом большом мангале в России.

Вход бесплатный.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За "Неделю леса-2018" в Татарстане собрали более 1 тысячи кубометров мусора и сухостоя
Осенняя онлайн-олимпиада по английскому языку Skyeng Super Cup пройдет при поддержке компании «Ростелеком»
После 20 сентября мобильное приложение «Услуги РТ» может сбоить
Из Казани могут открыть прямой авиарейс в Будапешт
Казанский "Зенит" отправился на матчи Кубка России без шестерых игроков основы
В октябре 2018 года в Казани пройдет китайский гастрономический фестиваль «Hangzhou Gourmet»
Приставы Марий Эл выдворили из России нелегала из Армении
В Набережных Челнах водитель сбил на "зебре" мать с двумя детьми
С октября работники КАМАЗа будут получать повышенную зарплату
В Казани ГИБДД настоятельно советует водителям объезжать дом №29б на улице Ершова
Президент Татарстана прибыл с рабочим визитом в Малайзию
В Чебоксарах перед разводом муж убил жену, спрятал ее тело в чемодан и закопал
Компания ВТБ МС запустила онлайн-исследование по вопросам диспансеризации
В 2018 году в Казани стали меньше травиться спиртным
В октябре жители Чебоксар смогут чаще летать в Москву
В Казани троллейбус столкнулся с легковушкой, пострадала женщина
Два района Казани 19 сентября останутся без света
18 сентября в Казани пройдут "Джалиловские чтения"
В Казани женщина-водитель сбила 12-летнюю девочку
Пьяная женщина-водитель в Чебоксарах скрылась с места аварии
В Набережных Челнах вандалы закрасили знаки парковки для инвалидов
Пятерых татарстанцев будут судить по обвинению в «черном» риелторстве
Руководителем инспекции труда в Татарстане стал Рустем Галявов
На ремонт мемориала в память о погибших на теплоходе "Булгария" потратят 1,7 миллиона рублей
Летом 2019 года могут заработать прямые авиарейсы между Казанью Мюнхеном и Веной