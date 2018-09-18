29 сентября в Татарстане пройдет всероссийский фестиваль яиц «Скорлупино-2018»

СЕГОДНЯ 15:32 2018-09-18T15:32:20+03:00

Он должен был состоятся еще летом, но его перенесли из-за вспышек птичьего гриппа

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В селе Пестрецы Пестречинского района Татарстана этим летом должен был пройти уже третий по счету всероссийский фестиваль яиц «Скорлупино-2018». Вот только из-за окруживших республику очагов вспышек птичьего гриппа организаторам пришлось перенести событие, как никак в месте проведения фестиваля находится немало птицеводческих хозяйств.

Сообщалось, что сделано это на неопределенный срок. Теперь же, когда ситуация нормализовалась, дату «Скорлупино-2018» назвали. Фестиваль пройдет 29 сентября.

Согласно программе, его посетителей ожидает чемпионат по метанию яиц, сковородошные забеги, тематические конкурсы, мастер-классы, шоу танцующих поваров, дегустация яичного коктейля, а также аттракционы и народные забавы.

При этом фестиваль будет открыт костюмированным карнавал-парадом «Шоу белой Курицы».

Решили на «Скорлупино-2018» установить и новый гастрономический рекорд. На празднике приготовят «Жаркую Цыпочку по-пекински» на самом большом мангале в России.

Вход бесплатный.