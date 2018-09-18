29 сентября в Татарстане пройдет всероссийский фестиваль яиц «Скорлупино-2018»
В селе Пестрецы Пестречинского района Татарстана этим летом должен был пройти уже третий по счету всероссийский фестиваль яиц «Скорлупино-2018». Вот только из-за окруживших республику очагов вспышек птичьего гриппа организаторам пришлось перенести событие, как никак в месте проведения фестиваля находится немало птицеводческих хозяйств.
Сообщалось, что сделано это на неопределенный срок. Теперь же, когда ситуация нормализовалась, дату «Скорлупино-2018» назвали. Фестиваль пройдет 29 сентября.
Согласно программе, его посетителей ожидает чемпионат по метанию яиц, сковородошные забеги, тематические конкурсы, мастер-классы, шоу танцующих поваров, дегустация яичного коктейля, а также аттракционы и народные забавы.
При этом фестиваль будет открыт костюмированным карнавал-парадом «Шоу белой Курицы».
Решили на «Скорлупино-2018» установить и новый гастрономический рекорд. На празднике приготовят «Жаркую Цыпочку по-пекински» на самом большом мангале в России.
Вход бесплатный.