В Татарстане увеличат выплаты ветеранам, малоимущим и сиротам

СЕГОДНЯ 17:11 2018-09-18T17:11:12+03:00

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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об увеличении ежемесячных выплат льготникам, которые имеют право на получение ежемесячных субсидий и дотаций, включая закупку лекарств и проезд в общественном транспорте. Оно начнет действовать с начала 2019 года.

Так, ветеранам труда и обладателям государственных наград Татарстана ежемесячную выплату увеличат до 486 рублей (сейчас она – 466), а труженикам тыла до 726 рублей (сейчас – 269).

Что касается, субсидий детям-сиротам, то для дошкольников они вырастут с 8,3 до 8,6 тысячи рублей, а для школьников — с 9,5 до 9,9 тысячи.

Одинокие матери, если отцы их детей уклоняются от уплаты алиментов, будут получать 480 рублей вместо прежних 460.

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