Из Казани могут открыть прямой авиарейс в Будапешт

СЕГОДНЯ 14:51 2018-09-18T14:51:38+03:00

Пока точные сроки начала авиасообщения не известны. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Казань и Будапешт может связать прямой авиарейс. Об этом в интервью "Коммерсанту" сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, Венгрия рассчитывает улучшить сотрудничество с Россией.

Одним из направлений должно стать увеличение числа авиарейсов между двумя странами. При этом, власти Венгрии рассматривают именно Казань в качестве города, с которым соединить столицу страны авиарейсом.

Отметим, что несколько месяцев назад было объявлено, что казанский аэропорт намерен значительно расширить географию полетов. В частности, уже запустили авиарейс в Тегеран, а также договорились о воздушном сообщении между столицей Татарстана, немецким Мюнхеном и австрийской Веной.

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