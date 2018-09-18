Из Казани могут открыть прямой авиарейс в Будапешт
Казань и Будапешт может связать прямой авиарейс. Об этом в интервью "Коммерсанту" сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, Венгрия рассчитывает улучшить сотрудничество с Россией.
Одним из направлений должно стать увеличение числа авиарейсов между двумя странами. При этом, власти Венгрии рассматривают именно Казань в качестве города, с которым соединить столицу страны авиарейсом.
Отметим, что несколько месяцев назад было объявлено, что казанский аэропорт намерен значительно расширить географию полетов. В частности, уже запустили авиарейс в Тегеран, а также договорились о воздушном сообщении между столицей Татарстана, немецким Мюнхеном и австрийской Веной.
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