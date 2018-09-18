В октябре 2018 года в Казани пройдет китайский гастрономический фестиваль «Hangzhou Gourmet»

СЕГОДНЯ 14:04 2018-09-18T14:04:18+03:00

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С официальным визитом в Шанхай прибыла делегация из Казани. В ее состав, в том числе, вошли директор комитета по развитию туризма столицы Татарстана Дарья Санникова и представители туристической сферы.

В рамках визита делегация презентует туристический потенциал Казани, а также встретится с коллегами из таких китайских городов, как Шанхай, Ханчжоу и Иу. В частности, татарстанцы уже познакомились с опытом работы с турпотоками на достопримечательностях Шанхая - Нанкинская улица, набережная и вторая по высоте шанхайская башня.

Ответом на китайское гостеприимство и в честь 15-летия со дня соглашения о братстве Казани и Ханчжоу в октябре в столице Татарстана пройдет гастрономический фестиваль «Hangzhou Gourmet». Планируется, что это произойдет в рамках визита вице-мэра Ханчжоу Чэнь Синьхуа.

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