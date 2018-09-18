2018-09-18T16:08:33+03:00
Общество

За "Неделю леса-2018" в Татарстане собрали более 1 тысячи кубометров мусора и сухостоя

Помимо этого участники акции собрали 300 килограммов желудей
Алина ГАБДУЛИНА
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Пару дней назад, 14 сентября, в Татарстане закончилась экологическая акция "Неделя леса - 2018". Результаты проведенной работы предоставляет министерство лесного хозяйства республики.

Так, в период с 8 по 14 сентября сотрудники лесничеств, работники лесхозов и просто добровольцы собрали в лесах Татарстана 1,1 тысячи кубометров сухостоя и мусора. Помимо этого во время работ найдено было в общей сложности 300 килограммов желудей.

Убраны были лесопарки и лесные территории, примыкающих к населенным пунктам. Параллельно активисты успели провести 68 уроков экологии в общеобразовательных школах.

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