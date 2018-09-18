2018-09-18T13:43:39+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах водитель сбил на "зебре" мать с двумя детьми

Младшего двухлетнего сына женщина держала на руках
Лика ИСАЕВА
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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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ДТП произошло в Набережных Челнах в 19.25 в понедельник, 17 сентября, на улице Раскольникова. Там 37-летняя женщина переходила дорогу по "зебре" вместе с двумя сыновьями. Двухлетнего мальчика она несла на руках, а его 10-летний брат шел рядом.

36-летний водитель автомобиля "Тойота" грубо нарушил правила дорожного движения - он не пропустил пешеходов, идущих по "зебре", и наехал на семью.

- В результате аварии женщина и ее 10-летний сын получили травмы различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД МВД Татарстана.- Они находятся в больнице.

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