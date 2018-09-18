После 20 сентября мобильное приложение «Услуги РТ» может сбоить

СЕГОДНЯ 15:09 2018-09-18T15:10:01+03:00

Чтобы этого не произошло татарстанцам его нужно обновить до последней версии

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Во внутренние настройки мобильного приложения «Услуги РТ» внесены изменения. Поэтому после 20 сентября у татарстанцев могут возникнуть проблемы с запуском и работой сервисов старой версии приложения. До этого четверга его нужно обновить.

Отметим, что сегодня пользователи «Услуги РТ» могут воспользоваться 20 сервисами, которые покрывают более 80% жизненных ситуаций. Так, через смартфон оплачиваются услуги ЖКХ и детского сада, идет запись на прием к врачу, просматриваются оценки в электронном школьном дневнике.

Со дня запуска данное мобильное приложение скачали уже более 660 тысяч раз, сообщает пресс-служба министерства информатизации и связи Татарстана.

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