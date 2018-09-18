2018-09-18T13:09:34+03:00
Общество

С октября работники КАМАЗа будут получать повышенную зарплату

Оклад и тарифы повысятся на 5%
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ПАО "КАМАЗ"Фото: пресс-служба ПАО "КАМАЗ"
Изменить размер текста:

С 1 сентября работникам ПАО "Камаз" на 5% повысили тарифы и оклады. Повышенную зарплату сотрудники будут получать уже с октября текущего года.

Подобные изменения связаны с тем, что соглашение между Федерацией профсоюзов Татарстана, Координационным советом объединений работодателей республики и каби нетом министров регионов от 18 января текущего года предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 10,1 тысячи рублей. А на заводе тариф с учетом премии до повышения составлял 9,7 тысячи.

Это далеко не первая индексация на заводе. Год назад работникам уже увеличивали заработную плату на 6%.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За "Неделю леса-2018" в Татарстане собрали более 1 тысячи кубометров мусора и сухостоя
Осенняя онлайн-олимпиада по английскому языку Skyeng Super Cup пройдет при поддержке компании «Ростелеком»
29 сентября в Татарстане пройдет всероссийский фестиваль яиц «Скорлупино-2018»
После 20 сентября мобильное приложение «Услуги РТ» может сбоить
Из Казани могут открыть прямой авиарейс в Будапешт
Казанский "Зенит" отправился на матчи Кубка России без шестерых игроков основы
В октябре 2018 года в Казани пройдет китайский гастрономический фестиваль «Hangzhou Gourmet»
Приставы Марий Эл выдворили из России нелегала из Армении
В Набережных Челнах водитель сбил на "зебре" мать с двумя детьми
В Казани ГИБДД настоятельно советует водителям объезжать дом №29б на улице Ершова
Президент Татарстана прибыл с рабочим визитом в Малайзию
В Чебоксарах перед разводом муж убил жену, спрятал ее тело в чемодан и закопал
Компания ВТБ МС запустила онлайн-исследование по вопросам диспансеризации
В 2018 году в Казани стали меньше травиться спиртным
В октябре жители Чебоксар смогут чаще летать в Москву
В Казани троллейбус столкнулся с легковушкой, пострадала женщина
Два района Казани 19 сентября останутся без света
18 сентября в Казани пройдут "Джалиловские чтения"
В Казани женщина-водитель сбила 12-летнюю девочку
Пьяная женщина-водитель в Чебоксарах скрылась с места аварии
В Набережных Челнах вандалы закрасили знаки парковки для инвалидов
Пятерых татарстанцев будут судить по обвинению в «черном» риелторстве
Руководителем инспекции труда в Татарстане стал Рустем Галявов
На ремонт мемориала в память о погибших на теплоходе "Булгария" потратят 1,7 миллиона рублей
Летом 2019 года могут заработать прямые авиарейсы между Казанью Мюнхеном и Веной