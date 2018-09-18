С октября работники КАМАЗа будут получать повышенную зарплату

СЕГОДНЯ 13:09 2018-09-18T13:09:34+03:00

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С 1 сентября работникам ПАО "Камаз" на 5% повысили тарифы и оклады. Повышенную зарплату сотрудники будут получать уже с октября текущего года.

Подобные изменения связаны с тем, что соглашение между Федерацией профсоюзов Татарстана, Координационным советом объединений работодателей республики и каби нетом министров регионов от 18 января текущего года предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 10,1 тысячи рублей. А на заводе тариф с учетом премии до повышения составлял 9,7 тысячи.

Это далеко не первая индексация на заводе. Год назад работникам уже увеличивали заработную плату на 6%.

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