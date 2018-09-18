В Казани ГИБДД настоятельно советует водителям объезжать дом №29б на улице Ершова

СЕГОДНЯ 12:42 2018-09-18T14:08:48+03:00

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Госавтоинспекторы сообщают, что из-за устранения последствий провала асфальта, закрыт участок дороги на улице Ершова. Там пришлось возле дома №29б организовать движение в сторону центра Казани по встречной полосе. Поэтому во избежание автомобильных пробок водителям настоятельно советуют выбирать другой маршрут.

Итак, движение транспорта по улице Ершова, на участке от Гвардейской в направлении Абжалилова идет по одной полосе попутного направления и с выездом на одну встечную полосу.

А от Абжалилова в направлении Гвардейской транспорт идет по четырем полосам. На месте работают инспекторы ДПС.

-Транспортные потоки встречных направлений разделены водоналивными блоками ограждениями, установлены соответствующие временные дорожные знаки, - сообщают в ГИБДД Казани.

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