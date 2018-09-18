2018-09-18T14:26:17+03:00
Происшествия

В Чебоксарах перед разводом муж убил жену, спрятал ее тело в чемодан и закопал

Когда женщина бесследно исчезла, тревогу забил ее отец [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: СУ СКР ЧувашииФото: СУ СКР Чувашии
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9 сентября в полицию Чебоксар обратился отец 37-летней женщины. Он заявил, что его дочь бесследно пропала – о ее судьбе ничего не известно уже около суток. Учитывая, что женщина проживает в столице Чувашии с мужем, двумя малолетними детьми и объективных причин уехать в неизвестном направлении у нее не было, возбудили уголовное дело по статье «убийство».

Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в дворе пропавшей. На которых было видно, как около 22.30 некто похожий на мужа женщины выносит из подъезда чемодан и вместе с ней садится в такси.

В Чебоксарах перед разводом муж убил жену, спрятал ее тело в чемодан и закопал.Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Когда 44-летней супруга доставили к следователям, он во всем сознался. По его словам, в тот вечер по пьяни в преддверии предстоящего развода он поссорился с женой и избил ее, а после задушил веревкой. Поместил тело в чемодан, вывез на такси за город и закопал.

- Мужчина под стражей. Следствие продолжается. Отмечается, что он уже трижды судим, в последний раз на 14 лет за убийство, - сообщают в СУ СКР Чувашии.

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