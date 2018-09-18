Президент Татарстана прибыл с рабочим визитом в Малайзию
Рустам Минниханов ознакомится со строительством эко-города Forest City
Фото: Instagram Рустама Минниханова
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18 сентября президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в город Джохор-Балу, который находится в Малайзии.
Здесь глава республики уже встретился в официальной обстановке с султаном штата Ибрагимом Исмаилом и выложил на своей странице в социальной сети соответствующие фотографии.
После встречи в планах Рустама Минниханова значится знакомство со строительством эко-города Forest City и изучение деятельности зоны экономического развития "Искандар".
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