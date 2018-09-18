2018-09-18T11:53:14+03:00
Экономика

Компания ВТБ МС запустила онлайн-исследование по вопросам диспансеризации

Поделиться:
Изменить размер текста:

Компания ВТБ Медицинское страхование запустила новый проект – опрос клиентов по вопросам диспансеризации. Принять участие в нем можно на сайте страховой компании.

Основные цели проекта - определить степень информированности граждан о праве на бесплатную диспансеризацию, проанализировать уровень удовлетворенности ее качеством и сроками оказания, а также выявить причины отказа от ее прохождения. Также на сайте страховой компании проводится опрос врачей, который направлен на сбор информации по вопросам качества медицинской помощи.

Диспансеризация – комплекс обследований, направленных на выявление и предупреждение развития заболеваний. Проводится бесплатно по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС) один раз в три года. С 2018 года для отдельных возрастных категорий людей один раз в два года проводятся дополнительные исследования, включая маммографию для женщин в возрасте от 50 до 70 лет.

- Наша компания проводит большую работу по информированию своих клиентов о диспансеризации – ежегодно мы рассылаем миллионы сообщений и делаем тысячи звонков застрахованным. Так, количество обследований среди наших клиентов растет. Результаты опросов позволят нам сделать медицинские услуги качественнее, а процесс их оказания проще. Это поможет нам привлечь к диспансеризации еще большее количество людей, - прокомментировала генеральный директор ВТБ Медицинское страхование Елена Белоусенко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За "Неделю леса-2018" в Татарстане собрали более 1 тысячи кубометров мусора и сухостоя
Осенняя онлайн-олимпиада по английскому языку Skyeng Super Cup пройдет при поддержке компании «Ростелеком»
29 сентября в Татарстане пройдет всероссийский фестиваль яиц «Скорлупино-2018»
После 20 сентября мобильное приложение «Услуги РТ» может сбоить
Из Казани могут открыть прямой авиарейс в Будапешт
Казанский "Зенит" отправился на матчи Кубка России без шестерых игроков основы
В октябре 2018 года в Казани пройдет китайский гастрономический фестиваль «Hangzhou Gourmet»
Приставы Марий Эл выдворили из России нелегала из Армении
В Набережных Челнах водитель сбил на "зебре" мать с двумя детьми
С октября работники КАМАЗа будут получать повышенную зарплату
В Казани ГИБДД настоятельно советует водителям объезжать дом №29б на улице Ершова
Президент Татарстана прибыл с рабочим визитом в Малайзию
В Чебоксарах перед разводом муж убил жену, спрятал ее тело в чемодан и закопал
В 2018 году в Казани стали меньше травиться спиртным
В октябре жители Чебоксар смогут чаще летать в Москву
В Казани троллейбус столкнулся с легковушкой, пострадала женщина
Два района Казани 19 сентября останутся без света
18 сентября в Казани пройдут "Джалиловские чтения"
В Казани женщина-водитель сбила 12-летнюю девочку
Пьяная женщина-водитель в Чебоксарах скрылась с места аварии
В Набережных Челнах вандалы закрасили знаки парковки для инвалидов
Пятерых татарстанцев будут судить по обвинению в «черном» риелторстве
Руководителем инспекции труда в Татарстане стал Рустем Галявов
На ремонт мемориала в память о погибших на теплоходе "Булгария" потратят 1,7 миллиона рублей
Летом 2019 года могут заработать прямые авиарейсы между Казанью Мюнхеном и Веной