Казанский "Зенит" отправился на матчи Кубка России без шестерых игроков основы

СЕГОДНЯ 14:28 2018-09-18T14:28:50+03:00

Впрочем, результат на предварительной стадии турнира для татарстанского клуба не важен. Путевку в следующий раунд команда получит автоматически

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Уже в этот вторник стартуют матчи предварительного этапа Кубка России по волейболу среди мужских команд. Казанский "Зенит" первые матчи будет проводить в Стерлитамаке и в стартовом туре сразится с местным "Тарханом".

Татарстанский клуб отправился не в оптимальном составе. Александр Бутько, Алексей Вербов, Артём Вольвич и Максим Михайлов сейчас выступают за сборную России на Чемпионате мира. Мэтью Андерсон и Эрвин Нгапет также задействованы в своих сборных.

В итоге в составе "Зенита" на матчи кубка отправились Лоран Алекно, Никита Алексев, Алексей Самойленко, Алексей Кононов, Вадим Лихошерстов, Алексей Спиридонов, Андрей Сурмачевский, Валентин Кротков, Владислав Бабичев и ряд молодых игроков.

Кроме "Зенита" и "Тархана" в группе также выступят уфимский "Урал", самарская "Нова", челябинское "Динамо" и "Нефтяник" из Оренбурга.

В следующий раунд выйдут три лучшие команды. Впрочем, "Зенит" путевку дальше получит в любом случае, так как делегировал в состав национальной сборной более трех игроков.

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