В 2018 году в Казани стали меньше травиться спиртным
Стало известно, что за последние 8 месяцев жители Казани стали меньше травиться алкогольной продукцией. Так, если за аналогичный период прошлого года на 100 тысяч человек приходилось 18,2 отравлений, то в этом году на тоже число приходится 11,3. Это на 38% меньше.
Однако, несмотря на это, Казань продолжает находиться в списке городов Татарстана, где случаев отравления алкоголем больше всего. Заняв в нем седьмое место из пятнадцати, Казань на 33% превышает средний показатель по региону.
Так, с января по сентябрь в столице Татарстана было зафиксировано 139 случаев. Известно, что основную их долю составили не работающие горожане – 36,7%, а работающее население - 10,8%. Среди отравившихся имеются и 34 пенсионера.
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