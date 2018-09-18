В октябре жители Чебоксар смогут чаще летать в Москву
Хорошая новость для жителей Чебоксар, любящих путешествовать на самолетах. В октябре из столицы Чувашии запустят три дополнительных рейса в Москву. Вылеты запланированы на 14, 21 и 26 октября.
В 10.00 самолет будет вылетать из столичного аэропорта Внуково и приземляться в Чебоксарах в 11.20. Обратный рейс запланирован на 11.45. Спустя 1.20 минут лайнер должен приземлиться в Москве.
Отметим, что в текущем расписании чебоксарского аэропорта значатся еще два ежедневных рейса в Москву. В 9.10 лайнер отправляется в Шереметьево, а в 21.35 - во Внуково.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Туризм: Авиаперелеты»