В октябре жители Чебоксар смогут чаще летать в Москву

СЕГОДНЯ 11:18 2018-09-18T11:18:15+03:00

Сейчас из Чебоксар в Москву самолеты летают дважды в день. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Хорошая новость для жителей Чебоксар, любящих путешествовать на самолетах. В октябре из столицы Чувашии запустят три дополнительных рейса в Москву. Вылеты запланированы на 14, 21 и 26 октября.

В 10.00 самолет будет вылетать из столичного аэропорта Внуково и приземляться в Чебоксарах в 11.20. Обратный рейс запланирован на 11.45. Спустя 1.20 минут лайнер должен приземлиться в Москве.

Отметим, что в текущем расписании чебоксарского аэропорта значатся еще два ежедневных рейса в Москву. В 9.10 лайнер отправляется в Шереметьево, а в 21.35 - во Внуково.

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