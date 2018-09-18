В Казани троллейбус столкнулся с легковушкой, пострадала женщина

СЕГОДНЯ 10:58 2018-09-18T10:58:34+03:00

Троллейбус врезался в легковушку Фото: Из материалов пресс-службы

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Авария с участием общественного транспорта и легковушки произошла в понедельник, 17 сентября, в 8.48 на перекрестке улиц Камалеева и Жиганова в Советском районе столицы Татарстана.

По предварительным данным, 31-летний водитель троллейбуса во время проезда при включении разрешающего сигнала светофора, не уступил дорогу ВАЗу четырнадцатой модели. В результате произошло столкновение. За рулем легковушки была 43-летняя женщина, которая плучила серьезные повреждения.

- В результате ДТП женщина-водитель получила тяжелые травмы и была госпитализирована в больницу, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани.

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