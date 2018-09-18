В Казани троллейбус столкнулся с легковушкой, пострадала женщина
Авария с участием общественного транспорта и легковушки произошла в понедельник, 17 сентября, в 8.48 на перекрестке улиц Камалеева и Жиганова в Советском районе столицы Татарстана.
По предварительным данным, 31-летний водитель троллейбуса во время проезда при включении разрешающего сигнала светофора, не уступил дорогу ВАЗу четырнадцатой модели. В результате произошло столкновение. За рулем легковушки была 43-летняя женщина, которая плучила серьезные повреждения.
- В результате ДТП женщина-водитель получила тяжелые травмы и была госпитализирована в больницу, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»