2018-09-18T16:08:23+03:00
Общество

Два района Казани 19 сентября останутся без света

Причина - ремонт электроооборудования
Владимир КРУПСКИЙ
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Света не будет в Вахитовском и Приволжском районе города.Света не будет в Вахитовском и Приволжском районе города.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Казани вновь запланировано отключение электричества. Так, 19 сентября света нае будет в двух районах столицы Татарстана.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Вахитовском районе по улице Ульянова-Ленина, 42, 44, 50;

С 10.00 до 15.00 света не будет в домах по улицам Закамская, Кузнечная, Нестеровская, Нестеровский овраг, Нестеровский спуск, Охотская, Поперечно-Слободская, Тихая, Центральная;

с 8.00 до 13.00 света не будет в домах, расположенных на улицах Вятская, Дачная, Киевская, Марсовая, Мичурина, Невельского, Ногинская, Паралелно-Аметьевская, Приборная, Соревнований, Чебоксарская, Щорса.

С 9.00 до 17.00 электричество отключат в Приволжском районе по улицам Зорге, 93а, Сафиуллина, 12, 28, 30, 32, 32а, Фучика, 69, 71, 75, 79, 83, 83а, 55а, 55, и по проспекту Победы, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 66, 68, 70, 72, 72а;

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

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