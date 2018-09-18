Приставы Марий Эл выдворили из России нелегала из Армении
Судебные приставы Марий Эл исполнили решение суда и выдворили за пределы России гражданина Армении, нелегально находящегося на территории страны.
Мировой судья признал факт нарушения миграционного законодательства в плане правил въезда в Россию либо режима пребывания на ее территории.
Выяснилось, что уроженец Армении незаконно жил в России и не предпринимал никаких попыток к получению разрешения на временное пребывание здесь и возможности трудиться.
- Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщили в УФССП Марий Эл.
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