Приставы Марий Эл выдворили из России нелегала из Армении

СЕГОДНЯ 13:53 2018-09-18T13:53:07+03:00

Приставы выдворили мигранта на родину Фото: Из материалов пресс-службы

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Судебные приставы Марий Эл исполнили решение суда и выдворили за пределы России гражданина Армении, нелегально находящегося на территории страны.

Мировой судья признал факт нарушения миграционного законодательства в плане правил въезда в Россию либо режима пребывания на ее территории.

Выяснилось, что уроженец Армении незаконно жил в России и не предпринимал никаких попыток к получению разрешения на временное пребывание здесь и возможности трудиться.

- Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщили в УФССП Марий Эл.

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