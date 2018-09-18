18 сентября в Казани пройдут "Джалиловские чтения"
18 сентября в Казани начнется Всероссийская научная конференция "Джалиловские чтения". Церомония ее открытия пройдет в Музее-квартире Мусы Джалиля. Мероприятие продлится два дня и закончится 19 сентября, но уже не в столице Татарстана, а в Набережных Челнах.
Помимо местных участников, на это время в республику съедутся исследователи и сотрудники музеев из Германии и Чехии. Все вместе они обсудят литературное наследие поэта и отражение судеб героев в музейных экспозициях.
Мероприятие будет посвящено 35-летию Музея-квартиры Мусы Джалиля и 110-летию со дня его рождения его соратника детского писателя Абдуллы Алиша.
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