2018-09-18T09:02:22+03:00
Происшествия

Пьяная женщина-водитель в Чебоксарах скрылась с места аварии

В салоне ее автомобиля находился ребенок
Лика ИСАЕВА
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С места аварииС места аварииФото: МВД по Чувашской Республике
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ДТП с участием иномарок Ford Focus и Chevrolet произошло 16 сентября в 20.00 в Новочебоксарске. Сразу после дорожно-транспортного происшествия Ford скрылся с места, но водитель второй автомашины смог запомнить госномера и передал их экипажу ДПС, приехавшему на место.

Сбежавшую иномарку быстро задержали. Оказалось, что за рулем находится 38-летняя женщина. В салоне автомобиля был и ребенок. Поведение и состояние женщины вызвало сомнения у инспекторов ДПС, и они предложили ей пройти медосвидетельствование. Оно показало, что водитель села за руль в сильном опьянении - у нее в крови было 0,92 мг/л алкоголя.

- За то, что она скрылась с места аварии, ее лишили водительских прав на год, - сообщили в УГИБДД МВД Чувашии. - За пьяное вождение ей грозит лишение водительских прав еще на срок от 1,5 до двух лет, и штраф в 30 тысяч рублей. Также выяснилось, что водительских прав у нее при себе не было, за это полагается административный штраф в 500 рублей.

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