Пятерых татарстанцев будут судить по обвинению в «черном» риелторстве

СЕГОДНЯ 19:30 2018-09-17T19:30:27+03:00

Утверждается, что они нанесли ущерба на более чем 10,7 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утверждается, что они проворачивали свои дела под видом договоров займа

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Пятеро татарстанцев окажутся на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве.

По версии следствия, с 2013 по 2015 года фигуранты, а также пока неустановленные лица, предлагали пожилым и недееспособным владельцам недвижимости и земли поместить их под займовый залог.

Это и квартиры, и участки под Казанью, а также в самом городе, которые злоумышленники специально занижали в цене. Потерпевшие получали деньги, но большую их часть «риелторы» забирали якобы в счет оплаты своих услуг и процентов по договору. В итоге через некоторое время люди также теряли и недвижимость. 9 потерпевшим был нанесен ущерб на сумму более 10,7 млн рублей.

Также один из фигурантов обвиняется в нелегальной покупке патронов и ружья, которое он переделал в обрез.

- У обвиняемых изъяты наличные – рублями и валютой, на общую сумму 6 млн рублей. Также наложен арест на их имущество – на более чем 24,7 млн. Свою вину никто не признал. Расследование завершено и дело было направлено в суд, - сообщают в прокуратуре Татарстана.