Летом 2019 года могут заработать прямые авиарейсы между Казанью Мюнхеном и Веной
В этот понедельник прошла встреча главы Миндортранса Татарстана Ленаром Сафиным, представителями аэропорта Казани и со старшим директором Lufthansa Group, главой отдела взаимодействия с Российской Федерацией и СНГ Рональдом Шульцем.
Во время беседы, в том числе, и обсудили перспективы развития аэропорта столицы Татарстана.
Так, Ленар Сафин выразил готовность оказания поддержки в организации прямого воздушного рейса между Татарстаном и Германией.
В итоге были определены направления сотрудничества и намечен ряд дальнейших шагов по взаимодействию. Так, например, участники встречи решили прорабатывать вопрос открытия летом 2019 года прямых авиарейсов из Казани в Мюнхен и Вена.
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