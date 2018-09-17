Летом 2019 года могут заработать прямые авиарейсы между Казанью Мюнхеном и Веной

17 Сент. 18:31 2018-09-17T18:31:29+03:00

В этом компании-перевозчику содействие готов оказать Миндортранс Татарстана

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В этот понедельник прошла встреча главы Миндортранса Татарстана Ленаром Сафиным, представителями аэропорта Казани и со старшим директором Lufthansa Group, главой отдела взаимодействия с Российской Федерацией и СНГ Рональдом Шульцем.

Во время беседы, в том числе, и обсудили перспективы развития аэропорта столицы Татарстана.

Так, Ленар Сафин выразил готовность оказания поддержки в организации прямого воздушного рейса между Татарстаном и Германией.

В итоге были определены направления сотрудничества и намечен ряд дальнейших шагов по взаимодействию. Так, например, участники встречи решили прорабатывать вопрос открытия летом 2019 года прямых авиарейсов из Казани в Мюнхен и Вена.