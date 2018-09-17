2018-09-17T18:06:08+03:00
Экономика

ВТБ предлагает маржинальное кредитование под обеспечение ценными бумагами в иностранной валюте

Поделиться:
Изменить размер текста:

Банк ВТБ расширяет перечень инвестиционных продуктов и сервисов для своих клиентов, запуская услугу маржинального кредитования под обеспечение ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте. Услуга доступна посредством заключения сделок биржевого валютного репо.

Новый сервис позволяет инвесторам получить денежные средства в рублях, долларах США или евро под залог ценных бумаг, номинированных в долларах США и обращающихся на Московской Бирже. Основное преимущество при его использовании – возможность получения повышенной доходности при работе с еврооблигациями и моментальный доступ к краткосрочной ликвидности в иностранной валюте по выгодным ставкам.

Маржинальное кредитование дает возможность приобрести любой финансовый инструмент, включая еврооблигации, на фондовой секции Московской Биржи с использованием кредитного плеча, вывести или перераспределить денежные средства с торгового счета в любой валюте под залог еврооблигаций. Кроме того, инвесторы могут конвертировать денежные средства по биржевому курсу на валютной секции биржи.

Услугой могут воспользоваться действующие клиенты брокерского обслуживания, подавая поручение на сделку или перераспределение денежных средств. Подробности получения нового сервиса клиенты могут получить, обратившись к своему менеджеру в банке. Отследить исполнение сделок и изменение портфеля можно через приложение «ВТБ Мои Инвестиции».

- Наша задача – предоставлять полный набор инвестиционных продуктов и сервисов для самого широкого круга клиентов. Сервис с использованием сделок биржевого валютного репо предназначен для опытных инвесторов, заинтересованных в возможности получения краткосрочной ликвидности и дополнительной доходности. Запуск услуги - это логичный шаг в реализации продуктовой стратегии развития бизнеса, - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Набережных Челнах вандалы закрасили знаки парковки для инвалидов
Пятерых татарстанцев будут судить по обвинению в «черном» риелторстве
Руководителем инспекции труда в Татарстане стал Рустем Галявов
На ремонт мемориала в память о погибших на теплоходе "Булгария" потратят 1,7 миллиона рублей
Летом 2019 года могут заработать прямые авиарейсы между Казанью Мюнхеном и Веной
"Чувашфильм" снимет картину "Дискотека 80-х"
В Казани ищут водителя, который сбил женщину и скрылся
18 сентября в ряде домов Вахитовского района Казани пропадет электричество
В Чебоксарах 17-летняя мать подозревается в убийстве младенца
В Чувашии появятся 83 новые машины «скорой помощи»
ВТБ Капитал Инвестиции запустил онлайн-сервисы для получения инвестиционного налогового вычета
В Казани трое подростков получили условный срок за то, что вымогали деньги у сверстников
В мечетях Казани начали принимать вещи для бездомных
В Чувашии сгорело 500 тонн сена и соломы
В Казани начали ремонтировать улицу Инструментальная
Казань представит свои инновации на IV Международной премии Гуанчжоу и поборется за 20 тысяч долларов США
С 1 ноября в Казани на платных парковках инвалидам укажут на их место
Гостиничный комплекс «Рыбацкая деревня» под Казанью переделают под летний лагерь
Уроженец Сирии сбежал от российской семьи в Чебоксары, чтобы торговать шашлыком
С 17 по 21 сентября Набережных Челнах на двух проспектах отключат светофоры
На этой неделе в объекты социальной сферы Казани тепло может быть подано досрочно
Рост средней зарплаты в Татарстане составил 8,6%
Павлины-«беглецы» вернулись в зооботсад Казани
В центре Казани подорожают платные парковки